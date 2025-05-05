川崎市で20歳の女性が遺体で見つかり、元交際相手の男が逮捕された事件。女性が行方不明になったあとも、3日間にわたって友人にメッセージが届いていたことがわかりました。警察は、男が偽装工作をはかった可能性も含め、調べています。白井秀征容疑者（27）は、川崎市川崎区の自宅の床下にボストンバッグに入った岡崎彩咲陽さん（20）の遺体を遺棄した疑いがもたれていて、けさ、送検されました。岡崎さんは去年12月20日に行方不