Image: Raymond Wong - Gizmodo US Motorola（モトローラ）が2025年折り畳みスマートフォン最新モデル「Razr」「Razr+」「Razr Ultra」を発表しました。その横にはキラキラして光を放っていたあるものが…。スワロフスキーをふんだんにあしらったワイヤレスイヤホン「Moto Buds Loop」です。音がでるイヤカフ Image: Raymond Wong - Gizmodo US