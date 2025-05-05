「今後、ロボットがサッカーチームでプレーすることは可能か」。サッカー好きで知られる中国の習近平国家主席が先月２９日、上海を訪問し、ロボットサッカーチームの可能性を尋ねたと、香港大公報が３日報じた。智元機器人（Ａｇｉｂｏｔ）の共同創業者兼最高技術責任者（ＣＴＯ）の彭志輝氏（３２）が先月３０日、報道資料で「習主席が興味深く評価し、『今後ロボットをサッカーチームに参加させることはできるのか』と尋ねた」と