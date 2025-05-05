中国のある観光地が雪に覆われた日本の富士山を模倣して小さな丘の頂上を白いペンキで塗った後、観光客を受け入れながら偽物論争が巻き起こった。韓国誠信（ソンシン）女子大学の徐坰徳（ソ・ギョンドク）教授は５日に出した報道資料で「３日、香港サウス・チャイナ・モーニング・ポスト（ＳＣＭＰ）によると、中国河北省『宇宙幻想の地』という観光地が日本の象徴である富士山をまねようとしたが議論になった」と伝えた。続