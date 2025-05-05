年を重ねるごとに髪のツヤやコシが失われ、悩む人は少なくない。漫画家・やまもと妹子さんも、ある日、突然訪れた髪質の変化に驚かされた。 【写真】新しいシャンプーでお風呂上りはサラサラも翌朝もじゃもじゃ…困った作者の対処法～本編 やまもとさんは長年愛用しているシャンプーなどのヘアケア用品が、ある日突然髪に合わなくなったのか、急にもじゃもじゃと広がった髪型になってしまう。対策としてヘア