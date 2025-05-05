「誰が50個買うんだよ」――そんな呟きと共に投稿された張り紙が、X上で話題を呼んでいる。貼られていたのは、まさかのあの場所。「551蓬莱 大阪空港南ターミナル店」である。「豚まんのご購入は、お一人様50個までとさせていただきます」と、張り紙には書かれているけれど、マジで「誰が50個買うんだよ」。2025年4月21日に画像を投稿した東京都内在住の大学生・よこと（＠ykt_jp）さんのツッコミを、ただただ復唱するしかない。だ