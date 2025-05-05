◆女子プロゴルフツアーパナソニックオープン最終日（４日、千葉・浜野ＧＣ＝６７５１ヤード、パー７２）首位から出た菅沼菜々（２５）＝あいおいニッセイ同和損保＝が５バーディー、２ボギーの６９で回り、通算１０アンダーで涙の復活優勝を果たした。２３年１０月の延田グループ・マスターズＧＣレディース以来、１年７か月ぶりの通算３勝目。昨年はポイントランク７９位に沈み、シードを喪失。主催者推薦のチャンスをつか