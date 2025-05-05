巨人の門脇誠内野手が５日、イースタン・ＤｅＮＡ戦（Ｇタウン）から２軍に合流した。プロ３年目の今季は打率１割４分、０本塁打、２打点にとどまっており、プロ入り後初の２軍降格となる。代わってドラフト２位・浦田俊輔内野手＝九産大＝が１軍に昇格する。今季は開幕１軍入りも、出場３試合で計３打数無安打で４月３日に出場選手登録を抹消。２軍では打力向上をテーマに掲げ、同２６日のイースタン・日本ハム戦では３打数３