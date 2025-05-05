男を乗せて横浜地検へ向かう県警の護送車＝５日午前８時５０分ごろ、横浜市中区の県警本部川崎市川崎区の住宅でアルバイトの女性（２０）＝同区在住＝の一部白骨化した遺体が見つかった事件で、神奈川県警は５日、死体遺棄の疑いで元交際相手の男（２７）＝同区大師駅前２丁目＝を送検した。同容疑で３日に県警が逮捕していた。送検容疑は、昨年１２月２０日ごろから今年４月３０日までの間、男の自宅で女性の遺体を遺棄した、