韓国の俳優イ・ビョンホン（54）がナイーブな一面を見せた。夫人で女優のイ・ミンジョンのYouTubeチャンネル「イ・ミンジョンMJ」に出演。夫妻で韓国の保養地・済州（チェジュ）島を訪れ、海産物専門食堂に訪れた際のエピソードが公開された。イ・ビョンホンは、生きたタコを見て「かわいそうだ。タコは人間と同じく、苦痛を感じるんだよ」と、拒否反応を見せた。韓国メディアMKスポーツは5日、「生きているタコを見て切なさを表し