『ヤービと氷獣』（福音館書店）『西の魔女が死んだ』『裏庭』『家守綺譚』などで人気の作家・梨木香歩さんによる児童文学、「岸辺のヤービ」シリーズの最新刊『ヤービと氷獣』（福音館書店）が刊行されました。待望のシリーズ3作目となります。執筆しながら考えていたこと、作品への思いなどをお聞きしました。（文：大和田佳世）お話を聞いた人梨木香歩(なしき・かほ)1959年生まれ。作家。著書に『西の魔女が死んだ』『裏庭』