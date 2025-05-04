元グラビアアイドルで現在39万人のフォロワーを持つインフルエンサーがDMナンパの現状を告白、スタジオメンバーが驚くシーンがあった。【映像】元グラドルの美人インフルエンサー・かとゆりさん5月1日、テレビ朝日系バラエティー番組『あざとくて何が悪いの？』が放送された。この日はMCを務める山里亮太（南海キャンディーズ）と鈴木愛理のほか、ゲストとしてあのちゃんとさや香・新山が登場した。番組ではDMナンパのリアル