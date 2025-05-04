鈴木愛理やスタジオメンバーが昨今のSNSナンパの実情に衝撃を受けていた。【映像】水着を載せるインフルエンサー美女たち5月1日、テレビ朝日系バラエティー番組『あざとくて何が悪いの？』が放送された。この日はMCを務める山里亮太（南海キャンディーズ）と鈴木愛理のほか、ゲストとしてあのちゃんとさや香・新山が登場した。番組ではDMナンパのリアルな実情を探るべく街頭インタビューを実施。DMナンパをやっている知り合