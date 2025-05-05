ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする12星座週間占い「今週の運勢」。2025年5月5日（月・祝）〜5月11日（日）「射手座（いて座）」のあなたの運勢を東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の夏目みやび（なつめ・みやび）さんが占います。開運アドバイスも！【射手座（いて座）】今週は、久しぶりに友人に会うなど、うれしいこともありそうです。頑張っている人を見ると、モチベーションも上がることでし