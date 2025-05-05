4回TKO勝ちで叫ぶ中野幹士【写真：荒川祐史】THE ANSWER

「最高のアピール」井上尚弥の前座試合で鮮烈TKO…ネット仰天

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 井上尚弥が4日、WBO世界バンタム級王者ペドロ・マルケスと対戦
  • 中野幹士は4回1分58秒TKO勝ちし、井上の前座で鮮烈な勝利を収めた
  • ネット上では「強すぎんか」「最高のアピール」などの声が上がった
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