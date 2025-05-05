ニューストップ > スポーツニュース > スポーツその他ニュース > 「最高のアピール」井上尚弥の前座試合で鮮烈TKO…ネット仰天 井上尚弥 ボクシング スポーツニュース・トピックス THE ANSWER 「最高のアピール」井上尚弥の前座試合で鮮烈TKO…ネット仰天 2025年5月5日 9時7分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 井上尚弥が4日、WBO世界バンタム級王者ペドロ・マルケスと対戦 中野幹士は4回1分58秒TKO勝ちし、井上の前座で鮮烈な勝利を収めた ネット上では「強すぎんか」「最高のアピール」などの声が上がった 記事を読む おすすめ記事 元日本王者・石田匠会長がジム初陣飾る 「緊張しました」 田下翔太がタイ人選手にＫＯ勝ち 2025年4月29日 17時7分 父は朝原宣治、母は奥野史子 Ｗ五輪メダリストのＤＮＡを持つ同大・朝原大河が「大学デビュー」 2025年5月4日 5時0分 【地方競馬】兵庫チャンピオンシップ マテンロウコマンドが重賞初制覇 2025年5月1日 18時2分 井上尚弥が弟・拓真と１０ラウンドのマスボクシング 大橋会長「快調な動き」 2025年4月29日 13時3分