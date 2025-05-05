5月4日、高知競馬場で行われた6R・黒潮皐月賞（3歳・ダ1400m）は、赤岡修次騎乗の1番人気、ジュゲムーン（牡3・高知・田中守）が快勝した。5馬身差の2着にリケアマキアート（せん3・高知・田中守）、3着にユラリユラメイテ（牡3・高知・雑賀正光）が入った。勝ちタイムは1:29.9（重）。2番人気で多田羅誠也騎乗、ドライブアウェイ（牝3・高知・工藤真司）は、10着敗退。レース序盤、ユラリユラメイテが先行、ユアマイドリー
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