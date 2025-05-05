ÉÚ°Â·òÍÎ¤¬½êÂ°¤¹¤ë¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¤ÎÌ¾Ìç¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤¬¡¢¿·¤¿¤ÊÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¤Î»°ãø·°¤Ø¤Î´Ø¿´¤Ê¤É¤¬ÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤­¤¿¤¬¡¢¤³¤³¤Ë¤­¤ÆÉâ¾å¤·¤Æ¤­¤¿¤Î¤¬¡¢¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ç33¥´¡¼¥ë¤òµó¤²¤Æ¤¤¤ëÁ°ÅÄÂçÁ³¤À¡£±Ñ¥á¥Ç¥£¥¢¡ØFOOTBALL FANCAST¡Ù¤Ï¡Ö¥ß¥±¥ë¡¦¥¢¥ë¥Æ¥¿´ÆÆÄÎ¨¤¤¤ë¥Á¡¼¥à¤Ïº£¥·¡¼¥º¥ó¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Ç£³¥·¡¼¥º¥óÏ¢Â³¤ÇÍ¥¾¡¤òÆ¨¤·¤¿¡£¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤ÈÈæ¤Ù¤ÆÆÀÅÀ¤â14ÅÀ¤â¾¯¤Ê¤¤¡Êµ­»öÇÛ¿®