¸×ÅÞ¤Î»×¤¤¤â¾è¤»¤Æ¡¢¥°¥ó¥°¥ó¿­¤Ó¤¿¡££°¡½£±¤Î£´²óÀèÆ¬¡£ºå¿À¡¦¿¹²¼¤Ï¥ä¥¯¥ë¥È¡¦ÀÐÀî¤Î´Ë¤¤ÊÑ²½µå¤ò¿¶¤êÈ´¤¤¤¿¡£ÂÇµå¤ÏÂÚ¶õ»þ´Ö¤ÎÄ¹¤¤ÊüÊªÀþ¤òÉÁ¤­¡¢º¸ÍãÀÊÁ°Êý¤ËÃåÃÆ¡££´·î£²£´Æü¡¦£Ä£å£Î£ÁÀï¡Ê²£ÉÍ¡Ë°ÊÍè¡¢£¸Àï¤Ö¤ê¤Î£³¹æÆ±ÅÀ¥½¥í¤À¡£¡Ö¤¹¤´¤¯¤¤¤¤·Á¤ÇÂÇ¤Æ¤¿¡£ºÇ¹â¤Î·ë²Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡×¡£º£µ¨¤Î¼«¿È¹Ã»Ò±à£±¹æ¤ò¼«»¿¤·¤¿¡£½é²ó¤ÎÂè£±ÂÇÀÊ¤Ç¤âº¸Á°ÂÇ¤òÊü¤Á¡¢º£µ¨£¹ÅÙÌÜ¤Î¥Þ¥ë¥Á°ÂÂÇ¡£ÂÇÎ¨¤Ï£³³ä£±Ê¬£·ÎÒ¤Þ¤Ç¾å¾º¤·¡¢£³Ç¯