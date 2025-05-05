¡Ú¥ß¥é¥Î¶¦Æ±¡ÛÆüÃæ´Ú¤Î3¥«¹ñ¤ÈÅìÆî¥¢¥¸¥¢½ô¹ñÏ¢¹ç¡ÊASEAN¡Ë¤ÎºâÌ³Áê¡¦Ãæ±û¶ä¹ÔÁíºÛ²ñµÄ¤Î¶¦Æ±À¼ÌÀ¤Ï¡Ö¥ë¡¼¥ë¤Ë´ð¤Å¤¯¼«Í³¤Ç¸øÀµ¤ÊÂ¿¹ñ´ÖËÇ°×ÂÎÀ©¤Ø¤Î¥³¥ß¥Ã¥È¥á¥ó¥È¡Ê´ØÍ¿¡Ë¤òºÆ³ÎÇ§¤¹¤ë¡×¤ÈÀë¸À¤·¤¿¡£