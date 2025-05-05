Êª²Á¹âÂÐºö¤È¤·¤ÆÍ¿ÌîÅÞÁÐÊý¤¬¼çÄ¥¤¹¤ë¾ÃÈñÀÇ¤Î¸ºÀÇ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¿©ÎÁÉÊ¤Ë¤«¤«¤ëÀÇÎ¨¤ò²¼¤²¤ë¤Ù¤­¤À¡×¤È¼çÄ¥¤¹¤ë¿Í¤¬ºÇ¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬ºÇ¿·¤ÎJNN¤ÎÀ¤ÏÀÄ´ºº¤Ç¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÀÐÇËÆâ³Õ¤ò¡Ö»Ù»ý¤Ç¤­¤ë¡×¤È¤¤¤¦¿Í¤ÏÀè·î¤ÎÄ´ºº¤«¤é2.7¥Ý¥¤¥ó¥È¾å¾º¤·¡¢33.3¡ó¤Ç¤·¤¿¡£°ìÊý¡¢¡Ö»Ù»ý¤Ç¤­¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¿Í¤Ï4.0¥Ý¥¤¥ó¥È²¼Íî¤·¡¢62.1¡ó¤Ç¤·¤¿¡£¼¡¤Ë¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Î´ØÀÇÁ¼ÃÖ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢º£¸å¤ÎÆüËÜÀ¯ÉÜ¤Î¸ò¾Ä¤Ë´üÂÔ¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«Ê¹¤¤¤¿¤È