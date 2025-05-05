¡Ú¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬Âè32Àá¡Û(Europa-Park Stadion)¥Õ¥é¥¤¥Ö¥ë¥¯ 2-2(Á°È¾1-0)¥ì¥Ð¡¼¥¯¡¼¥¼¥ó<ÆÀÅÀ¼Ô>[¥Õ]¥Þ¥­¥·¥ß¥ê¥¢¥ó¡¦¥¨¥Ã¥²¥·¥å¥¿¥¤¥ó(44Ê¬)¡¢¥ª¥¦¥ó¥´¡¼¥ë(48Ê¬)[¥ì]¥Õ¥í¥ê¥¢¥ó¡¦¥Ó¥ë¥Ä(82Ê¬)¡¢¥è¥Ê¥¿¥ó¡¦¥¿¡¼(90Ê¬+3)<·Ù¹ð>[¥Õ]¥è¥Ï¥ó¡¦¥Þ¥ó¥¶¥ó¥Ó(27Ê¬)[¥ì]¥¢¥ß¥ó¡¦¥¢¥É¥ê(66Ê¬)¡¢¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹¡¦¥°¥ê¥Þ¥ë¥É(88Ê¬)´Ñ½°:34,700¿Í