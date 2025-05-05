[5.4 プレミアリーグ第35節](スタンフォード ブリッジ)※24:30開始<出場メンバー>[チェルシー]先発GK 1 ロベルト・サンチェスDF 3 マルク・ククレジャDF 6 レビ・コルウィルDF 23 トレボ・チャロバーDF 25 モイセス・カイセドMF 7 ペドロ・ネトMF 8 エンソ・フェルナンデスMF 11 ノニ・マドゥエケMF 20 コール・パーマーMF 45 ロメオ・ラビアFW 15 ニコラス・ジャクソン控えGK 12 フィリップ・ヨルゲンセンDF 4 トシン・アダ