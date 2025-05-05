◇ナ・リーグドジャース10−3ブレーブス（2025年5月4日アトランタ）ドジャースの大谷が“約束の一打”で援護した。1―1の3回先頭で右腕シュウェレンバックの真ん中低めのカーブを払った。ポイントを近くまで呼び込んだ分だけ打球は高く舞い上がり、中越えに決勝8号ソロを叩き込んだ。初回は2球で追い込まれてもファウルで粘り、6球目の直球を中前へ。4回は打球速度110マイル（約177キロ）の痛烈な打球を再び中前に運び、