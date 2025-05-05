¡Ú¥ß¥é¥Î¶¦Æ±¡Û²ÃÆ£¾¡¿®ºâÌ³Áê¤Ï4Æü¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¡¦¥ß¥é¥Î¤Ç³«¤¤¤¿Ãæ¹ñ¤È´Ú¹ñ¡¢ÅìÆî¥¢¥¸¥¢½ô¹ñÏ¢¹ç¡ÊASEAN¡Ë¤È¤ÎºâÌ³Áê¡¦Ãæ±û¶ä¹ÔÁíºÛ²ñµÄ¸å¤Ëµ­¼Ô²ñ¸«¤·¡¢¥È¥é¥ó¥×ÊÆÀ¯¸¢¤Î´ØÀÇÀ¯ºö¤òÇ°Æ¬¤Ë¡Ö·ÐºÑ¤ÎÉÔ³Î¼ÂÀ­¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£