【広州＝遠藤信葉】中国国営新華社通信によると、４日午後、貴州省黔西市の川で遊覧船２隻が転覆し、乗客と乗員計７０人超が船外に投げ出された。この事故で３人が死亡し、６０人が病院に搬送された。行方の分からない１４人の捜索活動が続いている。報道によると、事故発生時、現場の上流では大雨が降っていた。事故を受け、習近平（シージンピン）国家主席は「あらゆる手段を講じて行方不明者を捜索し、全力でけが人の治療に