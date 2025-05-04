5·î4Æü¡ÊÆü¡ËÌë 11:25¡Á11:55 ÊüÁ÷¾®¼êÃúÈ¾ÇîÂÇ´°·ëÊÔ¡ªÇÐÍ¥¡¦¾®¼ê¿­Ìé¤¬2Âò¤«¤éÁª¤ó¤ÀÅú¤¨¤òÍ½ÁÛ¤·¤Æ¶ð»¥¤òÅÒ¤±¹ç¤¤¡ª³°¤»¤Ð¶ð»¥Ë×¼ý&ÅÅÎ®¥Ó¥ê¥Ó¥ê¤¬¼¹¹Ô¡ªÍ½Â¬ÉÔÇ½¤Ê¾®¼ê¤Î²óÅú¤ËÂç¶ìÀï¡ªÁ°È¾Àï¤ÇÀäÉÔÄ´¤Î¥Õ¥Ã¥È¸åÆ£¤ÏÈÔ²ó¤Ê¤ë¤«¡©¼ò¤ÎÀÊ¤Ç¤Î¼ºÇÔÃÌ¤Ï¡©ÇÐÍ¥¿ÍÀ¸¤ÎºÇ¸å¤Ë±é¤¸¤¿¤¤¤Î¤Ï¡©¤¢¤ÎÃË¤¬¤Þ¤µ¤«¤Î¥Á¥ç¥ó¥Ü¤Ç¾ì¤¬¹Ó¤ì¤ë¡ª¶ð»¥¤òÄÉ²Ã¤¹¤ë¤Ë¤Ï°Û¿§¤ÎÂÎÄ¥¤ê¤ËÂÑ¤¨¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡ª·ã¤·¤µ¤òÁý¤¹¹ÔÆ°¤Ë°ìÆ±ÂçÀä¶«!?²Ì¤¿¤·¤Æ