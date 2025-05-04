大谷翔平 PHOTO:Getty Images ＜2025年5月3日（日本時間4日）アトランタ・ブレーブス 対 ロサンゼルス・ドジャース ＠トゥルイスト・パーク＞ 【動画】大谷翔平は道具も異次元だった！元メジャーリーガーが驚愕スペックを熱弁 ドジャースの大谷翔平投手（30）が3日（日本時間4日）、敵地で行われたブレーブス戦に「1番・DH」で出場し、8号本塁打を含む4打数3安打の活躍。打率