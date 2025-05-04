[5.4 ブンデスリーガ第32節](Europa-Park Stadion)※24:30開始<出場メンバー>[フライブルク]先発GK 21 フロリアン・ミュラーDF 3 フィリップ・ラインハートDF 28 マティアス・ギンターDF 33 ジョルディ・マケンゴDF 37 M. RosenfelderMF 6 パトリック・オスターハーゲMF 8 マキシミリアン・エッゲシュタインMF 32 ビンチェンツォ・グリフォMF 42 堂安律MF 44 ヨハン・マンザンビFW 20 ジュニア・アダム控えGK 1 ノア・アトゥ