¡Ú¥é¡¦¥ê¡¼¥¬Âè34Àá¡Û(¥µ¥ó¥Æ¥£¥¢¥´¡¦¥Ù¥ë¥Ê¥Ù¥¦)R¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼ 3-2(Á°È¾2-0)¥»¥ë¥¿<ÆÀÅÀ¼Ô>[R]¥¢¥ë¥À¡¦¥®¥å¥ì¥ë(33Ê¬)¡¢¥­¥ê¥¢¥ó¡¦¥à¥Ð¥Ã¥Ú2(39Ê¬¡¢48Ê¬)[¥»]¥Ï¥Ó¡¦¥í¥É¥ê¥²¥¹(69Ê¬)¡¢¥Ó¥ê¥ª¥Ã¥È¡¦¥¹¥¦¥§¥É¥Ù¥ê(76Ê¬)<·Ù¹ð>[R]¥¸¥å¡¼¥É¡¦¥Ù¥ê¥ó¥¬¥à(45Ê¬)¡¢¥Ï¥³¥Ü¡¦¥é¥â¥ó(90Ê¬+5)[¥»]Yoel Lago(62Ê¬)´Ñ½°:67,661¿Í