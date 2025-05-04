◆米大リーグブレーブス３―１０ドジャース（３日、米ジョージア州アトランタ＝トゥルイストパーク）ドジャースの佐々木朗希投手（２３）が３日（日本時間４日）、敵地ブレーブス戦で、メジャー自己最多９８球で５回を投げ、６安打３失点で今季７戦目にしてメジャー初勝利を挙げた。雷を伴う大雨の影響で開始が３時間６分遅れ、現地時間午後１０時２１分に開始。異例の日またぎ登板で待望の白星を手にした。２３歳６か月での先
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