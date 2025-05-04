◆米大リーグブレーブス３―１０ドジャース（３日、米ジョージア州アトランタ＝トゥルイストパーク）ドジャース・大谷翔平投手（３０）が３日（日本時間４日）、同じ岩手出身の後輩のメジャー初勝利を強力援護した。敵地・ブレーブス戦に「１番・ＤＨ」で先発出場。大雨の影響で試合開始が約３時間も遅れる中、１―１で迎えた３回先頭。シュウェレンバックの甘いカーブを見逃さず、３試合ぶりの８号決勝ソロを打球速度１０７・