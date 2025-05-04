「男子ゴルフ・中日クラウンズ・最終日」(４日、名古屋ＧＣ和合Ｃ＝パー７０)通算６アンダーで２位に入った宮里優作が、初日の１番ホールで今流行のポーズを披露していたのをご存じだろうか。大会初日の最初のホールで難しいラインを読み切ってバーディー発進。ギャラリーの歓声に軽く手を挙げ、帽子のひさしにも手を当てて謝意を伝えた宮里。次の瞬間、右手の親指と人さし指を開いて「逆Ｃ」の形を作り、笑顔でその手を顔の