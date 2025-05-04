¿ÀÅÄ¿¿¿ÍÁíºÛ¡Ú¥ß¥é¥Î¶¦Æ±¡Û¥¢¥¸¥¢³«È¯¶ä¹Ô¡ÊADB¡Ë¤Ï4Æü¡¢²Á³Ê¹âÆ­¤Ê¤É¤Ë¤è¤ë¿©ÎÁ´íµ¡¤ÎÌäÂê¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢260²¯¥É¥ë¡ÊÌó3Ãû8Àé²¯±ß¡Ë¤ÎÄÉ²Ã»Ù±ç¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£2030Ç¯¤Þ¤Ç¤Î»Ù±ç³Û¤Ï¹ç·×¤ÇÌó400²¯¥É¥ë¤È¤Ê¤ë¡£¿ÀÅÄ¿¿¿ÍÁíºÛ¤Ï¥¤¥¿¥ê¥¢¡¦¥ß¥é¥Î¤Ç³«¤¤¤¿µ­¼Ô²ñ¸«¤Ç¡Öµ²²î¤ò¸º¤é¤·¡¢¿©À¸³è¤ò²þÁ±¤µ¤»¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£ADB¤Î²ÃÌÁ¹ñ¤äÌ±´Ö´ë¶È¤Ë»ñ¶â¤òµò½Ð¤·¡¢ÇÀ¶È¤ÎÀ¸»ºÀ­¸þ¾å¤Ê¤É¤Ë½¼¤Æ¤ë¡£°Â²Á¤Ç±ÉÍÜ²Á¤Î¹â¤¤¿©ÎÁ¤Î¶¡µë¤ò