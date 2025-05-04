スノーボード女子で五輪２大会連続代表の鬼塚雅（ＩＳＰＳ）が?巻き返し?宣言だ。今季は序盤に左ヒザを負傷し、不完全燃焼の１年を過ごしたが、直近になってようやく完治。４日には都内で行われた全世界で２５万人以上が同時に走るチャリティーランイベント「ＷｉｎｇｓｆｏｒＬｉｆｅＷｏｒｌｄＲｕｎ２０２５」に参加し、約１４キロを走った。イベント後には「私の競技は長くても３分くらいの滑走時間。長い時間走