アイエンキエンが運営する「サ郷kakeRu」は5月3日、進化型アースバッグサウナ【KUu】を、沖縄・恩納村に開業する。進化型アースバッグサウナ【KUu】同施設は、アースバッグサウナ構法を取り入れ、2024年に完成した【THE ZEN】に続く第2弾。アースバッグサウナは、「土」という自然素材を用いることで、独自の蓄熱性・輻射熱効果を発揮するサウナのこと。同施設はアースバッグサウナの実績と理念を継承し、さらなる進化を遂げた新施