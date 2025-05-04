俳優の横浜流星が主演を務める大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』(NHK総合 毎週日曜20:00〜ほか)。5月4日に放送された第17回で初登場した、蔦重を慕う当代一の花魁・誰袖(たがそで)役の福原遥がコメントを寄せた。誰袖役の福原遥江戸時代中期の吉原を舞台に、東洲斎写楽、喜多川歌麿らを世に送り出し、江戸のメディア王にまで成り上がった“蔦重”こと蔦屋重三郎(横浜流星)の波乱万丈の生涯を描く本作。脚本は、『おんな城