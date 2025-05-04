8¿ÍÁÈ¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¢CUTIE STREET¤¬3Æü¡¢ÀéÍÕ¡¦ÁÉ²æ¥¹¥Ý¡¼¥Ä¸ø±à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿²»³Ú¥Õ¥§¥¹¡ÖJAPAN JAM 2025¡×¤Ë½é½Ð±é¤·¤¿¡£³«»ÏÁ°¤«¤éWING STAGE¤Ë¤ÏÉßÃÏ¤«¤é¤Ï¤ß½Ð¤ë¤Û¤É¤Î¿Í¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢²ñ¾ì¤ÏÃíÌÜÅÙ¤Î¹â¤µ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ëÊ·°Ïµ¤¤Ë¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼8¥«·î¤Ê¤¬¤éÀª¤¤¤Ë¾è¤ë8¿Í¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤ÈÂç´¿À¼¤¬´¬¤­µ¯¤³¤Ã¤¿¡£º´Ìî°¦²Ö¡Ê24¡Ë¤Ï¡Ö¤ß¤Ê¤µ¤ó¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¡ª¡×¤È¤¢¤¤¤µ¤Ä¤·¡¢ÀîËÜ¾ÐÎÜ¡Ê23¡Ë¤â¡Ö½é½Õ¥Õ¥§¥¹¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢½àÈ÷ËüÃ¼¤ÇÍè¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤È