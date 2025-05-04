¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ­»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û ¢£¡Ö³§¤µ¤ó¤Î¤ª¤«¤²¤Ç²ñ¾ì¤ÎÇ®µ¤¤â¤É¤ó¤É¤ó¹â¤Þ¤Ã¤Æ¡¢º£Æü¤«¤éSTU48¤Î²Æ¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¡ÊÊ¡ÅÄ¼ëÎ¤¡Ë 5·î4Æü¡¢À¥¸ÍÆâ¤òµòÅÀ¤Ë³èÆ°¤¹¤ëSTU48¤ÎÊ¡ÅÄ¼ëÎ¤¤¬¼çºÅ¤¹¤ë¥Õ¥§¥¹¡Ø¥Õ¥¯¥Õ¥§¥¹Vol.4¡Ù¹­ÅçÊÔ2ÆüÌÜ¤¬¡¢¹­Åç¡¦STU48¹­Åç·à¾ì¡Ê¹­Åç¥¯¥é¥Ö¥¯¥¢¥È¥í¡Ë¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£ ¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¤ÇÊ¡ÅÄ¤Ï¡¢¡Ö¥Õ¥¯¥Õ¥§¥¹¤â¤¤¤è¤¤¤è2ÆüÌÜ¡¢ÀÞ¤êÊÖ¤·ÃÏÅÀ¤Ëº¹¤·³Ý¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡ªËÜÆü¤Ï¡¢»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ