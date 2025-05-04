¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/05/04¡Û¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¿ù±ºÂÀÍÛ¤ÈÄÔ´õÈþ¤ÎÄ¹½÷¡¦´õ¶õ¡Ê¤Î¤¢¡Ë¤¬3Æü¡¢¼«¿È¤ÎTikTok¤ò¹¹¿·¡£¥À¥ó¥¹Æ°²è¤ò¸ø³«¤·¡¢ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÄÔ¤Á¤ã¤óÄ¹½÷¡¦´õ¶õ¡¢K-POP¤Î¥À¥ó¥¹¥«¥Ð¡¼Æ°²è¢¡´õ¶õ¡Ölike JENNIE¡×¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤Ç¥À¥ó¥¹ÈäÏª´õ¶õ¤Ï¡Ö½é¤á¤ÆÍÙ¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤±¤ÉÆñ¤·¤¹¤®¤¿¡×¤ÈBLACKPINK¡Ê¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ô¥ó¥¯¡Ë¤ÎJENNIE¡Ê¥¸¥§¥Ë¡¼¡Ë¤Î¡Ölike JENNIE¡×¤Î¥À¥ó¥¹¤ËÄ©Àï¤¹¤ëÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¡£¥­¥ì¤Î¤¢¤ë¥À¥ó¥¹¤Ç¥«¥Ð¡¼¤òÈäÏª