¥æ¡¼¥¹»þÂå¤ò²á¤´¤·¤¿¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤Ç¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤¹¤â¡¢Îø¿Í¤Ø¤ÎË½¹ÔÍÆµ¿¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¡¢¼áÊü¸å¤Ë¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¤òÎ¥¤ì¤¿¥á¥¤¥½¥ó¡¦¥°¥ê¡¼¥ó¥¦¥Ã¥É¡£¸½ºß¤Ï¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î¥Þ¥ë¥»¥¤¥æ¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢º£µ¨¤Î¥ê¡¼¥°1¤Ç¤Ï18¥´¡¼¥ë¤òµó¤²¤ë¤Ê¤É¡¢ÆÀÅÀ¥é¥ó¥­¥ó¥°¥È¥Ã¥×¤Î¥¦¥¹¥Þ¥ó¡¦¥Ç¥ó¥Ù¥ì¡Ê21¥´¡¼¥ë¡Ë¤Ë¼¡¤°Â¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¥°¥ê¡¼¥ó¥¦¥Ã¥É¤Ï¸½ºß¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¤Ø¤ÎÉüµ¢¤òÇ®Ë¾¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£¡ØTHE S