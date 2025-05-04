B¥êー¥°¤Ï5·î4Æü¡¢¡Ö¤ê¤½¤Ê¥°¥ëー¥× B.LEAGUE 2024-25 SEASON¡×B1¥êー¥°Àï¤Î¥êー¥Àー¥º¤¬·èÄê¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£ ¥Ö¥í¥Ã¥¯¡¦¥âー¥¿¥à¡Ê¼¢²ì¥ì¥¤¥¯¥¹¡Ë¤¬ÆÀÅÀ²¦¡¢º´¡¹ÌÚÎ´À®¡Ê»°±ó¥Í¥ª¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤¬¥¢¥·¥¹¥È²¦¡¢¥Èー¥Þ¥¹¡¦¥¦¥§¥ë¥·¥å¡Ê¥ì¥Ð¥ó¥¬ËÌ³¤Æ»¡Ë¤¬¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É²¦¡¢¥¢ー¥í¥ó¡¦¥Ø¥ó¥êー¡Ê¥Õ¥¡¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¥¤ー¥°¥ë¥¹Ì¾¸Å²°¡Ë¤¬¥¹¥Æ¥£ー¥ë²¦¡¢¥µ¥Ã