格闘家で、RIZINに参戦する久保優太（37）が4日、東京ドームで行われた「RIZIN男祭り」のリング上で、7月の参院選に出馬する意向を表明した。 【写真】シバターに敗れた久保優太 黒のスーツ、赤いネクタイでリングに上がった久保は「僕はこれから、新しいリングに挑戦しようと思ってます。今年の7月、私久保優太は、参議院選に立候補しようと思います」と宣言した。 「政党はまだ決まっていないんです