½÷Í¥¡¦°æÀîÍÚ¤¬£´Æü¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢¼«¿È¤¬Á´ÈÌÅª¤Ë¥Ç¥£¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤¹¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö£ì£ï£é£î¡¥¡×¡Ê¥í¥ï¥ó¡Ë¤ò¡¢º£²Æ¤ÇµÙ»ß¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¥Ù¡¼¥·¥Ã¥¯¤Ê¤Î¤ËÀöÎý¤µ¤ì¤¿Âç¿Í¤Ã¤Ý¤µ¤äµ¡Ç½À­¤Ç¿Íµ¤¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¡£°æÀî¤Ï¡Ö¥í¥ï¥ó¤Ïº£Ç¯£¹Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤Î²Æ¤ò¤â¤Ã¤ÆµÙ»ß¤¹¤ë¤³¤È¤ËÃ×¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÆÍÁ³¤Î¤´Êó¹ð¤Ë¤Ê¤ê¿½¤·Ìõ¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤¿¡£¡Ö¥Ö¥é¥ó¥É¤òÎ©¤Á¾å¤²¤Æ°ÊÍè¡¢Èþ¤·¤¤¥Õ¥©¥ë¥à¤ÈÁÏÂ¤Åª¤Ê¤â