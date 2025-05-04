¾å°Ì¿Íµ¤¤ÇÆüËÜ¤Î´üÂÔ¤òÇØÉé¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥ë¥¯¥½¡¼¥ë¥«¥Õ¥§¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥ì¡¼¥¹¤Ç¤ÏÇ½ÎÏ¤ò½Ð¤·¤­¤ì¤º¤Ë12Ãå¤ËÇÔ¤ì¤¿¡£¾¡Éé¤É¤³¤í¤«¤éÄ¾Àþ¤Ë¤«¤±¤Æ²¡¤·¾å¤²¤ë¤è¤¦¤Ê¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢Ä¾Àþ¤Ç¤ÏÎÏ¿Ô¤­¤Æ¤·¤Þ¤¤¸åÂà¡£¥¹¥¿¡¼¥È¤â³ú¤ß¹ç¤ï¤ºÌÞÂÎÌµ¤¤¶¥ÇÏ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â´·¤ì¤Ê¤¤ÅÄ¤ó¤Ü¤Î¤è¤¦¤ÊÇÏ¾ì¾õÂÖ¤ÎÃæ¤ÇÇ½ÎÏ¤Î°ìÃ¼¤Ï¼¨¤·¤¿¡£12Ãå¥ë¥¯¥½¡¼¥ë¥«¥Õ¥§J.¥â¥ì¥¤¥é µ³¼ê¡Ö¥Ñ¥É¥Ã¥¯¤«¤éÊÖ¤·ÇÏ¤Þ¤Ç¤ÎÇÏ¤ÎÊ·°Ïµ¤¤È¥Õ¥£¡¼¥ê¥ó¥°¤Ï¤È¤Æ¤â