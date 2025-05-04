»ä¤Ï¥¯¥ß¡Ê40Âå¡Ë¡£É×¤Î¥ä¥¹¥¿¥«¡Ê40Âå¡Ë¤È2¿Í¤Î»Ò¤É¤â¤È4¿ÍÊë¤é¤·¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÀèÆü¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥â¡¼¥ë¤Ë²ÈÂ²¤ÇÍ·¤Ó¤Ë¹Ô¤Ã¤¿ºÝ¡¢¹ØÆþ¶â³Û¤Ë±þ¤¸¤ÆÊ¡°ú·ô¤òÇÛ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ï¤Ò¤È¤ê1²ó¡£¡ÖÃ¯¤«¤Ê¤Ë¤«¤·¤éÅö¤¿¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¡Ä¡Ä¡×¤Ê¡¼¤ó¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢Â©»Ò¤¬¸«»ö¡¢3Åù¤ÎÅÅµ¤¥·¥§¡¼¥Ð¡¼¤òÅö¤Æ¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¾ÞÉÊ¤ÏÉ×¤Î¤â¤Î¤È¤Ê¤ê¡¢¼«Âð¤Ç¤µ¤Ã¤½¤¯¥Æ¥ì¥Ó¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¥Ò¥²¤òÄæ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¤è¤¯¸«¤ë