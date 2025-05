宇野実彩子が自身のInstagramにて、“GWスペシャル”と称して、ファンへとっておきのプレゼント動画を公開した。 動画:AAAのデビュー曲「BLOOD on FIRE」を宇野実彩子がひとりで披露 ■激アツ!宇野実彩子が「BLOOD on FIRE」を熱唱 宇野は「ひとりBLOOD on FIRE私が歌ってるところはファンクラブで公開中GWスペシャル第一弾?!笑」というメッセージとともに、宇野もメンバーのひとりである、AAAのデビュ