±§Ìî¼ÂºÌ»Ò¤¬¼«¿È¤ÎInstagram¤Ë¤Æ¡¢¡ÈGW¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡É¤È¾Î¤·¤Æ¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ø¤È¤Ã¤Æ¤ª¤­¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥ÈÆ°²è¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£ Æ°²è¡§AAA¤Î¥Ç¥Ó¥åー¶Ê¡ÖBLOOD on FIRE¡×¤ò±§Ìî¼ÂºÌ»Ò¤¬¤Ò¤È¤ê¤ÇÈäÏª ¢£·ã¥¢¥Ä¡ª±§Ìî¼ÂºÌ»Ò¤¬¡ÖBLOOD on FIRE¡×¤òÇ®¾§ ±§Ìî¤Ï¡Ö¤Ò¤È¤êBLOOD on FIRE»ä¤¬²Î¤Ã¤Æ¤ë¤È¤³¤í¤Ï¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¤Ç¸ø³«ÃæGW¥¹¥Ú¥·¥ã¥ëÂè°ìÃÆ?!¾Ð¡×¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»ー¥¸¤È¤È¤â¤Ë¡¢±§Ìî¤â¥á¥ó¥Ðー¤Î¤Ò¤È¤ê¤Ç¤¢¤ë¡¢AAA¤Î¥Ç¥Ó¥å