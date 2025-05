オーストラリア空軍が4日、公式インスタグラムを更新し、“宇宙船”と戦闘機が一緒に写った画像を公開した。5月(May)4日(Fourth)は、映画「スター・ウォーズ」シリーズの劇中で使われる言葉「May the Force be with you.(フォースと共にあらんことを)」にちなんで「スター・ウォーズの日」とされている。 【写真】胸熱!F-35とXウイングのコラボオーストラリアの風景