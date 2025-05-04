¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¡¦Í­µÈ¹°¹Ô¡Ê50¡Ë¤¬¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¤òÌ³¤á¤ë4ÆüÊüÁ÷¤ÎJFN¡ÖÍ­µÈ¹°¹Ô¤ÎSUNDAYNIGHTDREAMER¡×¡ÊÆüÍË¸å8¡¦00¡Ë¤ËÀ¸½Ð±é¡£½÷Í¥¡¦¹­ËöÎÃ»Ò¡Ê44¡Ë¤¬ÉÂÌ¾¤ò¸øÉ½¤·¤¿·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤¹¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¹­Ëö¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤¬2Æü¤Ë¹¹¿·¤µ¤ì¡ÖÁÐ¶ËÀ­´¶¾ð¾ã³²¤ª¤è¤Ó¹Ã¾õÁ£µ¡Ç½Ð¶¿Ê¾É¡×¤Î¿ÇÃÇ¤ò¸øÉ½¡£¤µ¤é¤Ë¡ÖÅöÌÌ¤Î´Ö¡¢¹­Ëö¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¤Î·ÝÇ½³èÆ°¤òµÙ»ß¤·¡¢¿´¿È¤Î²óÉü¤ËÀìÇ°¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤È·ÝÇ½³èÆ°¤ÎµÙ»ß¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£ ÁÐ¶Ë