¡Ö£Ò£É£Ú£É£ÎÃËº×¤ê¡×¡Ê£´Æü¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¡Ë£¹¥«·î¤Ö¤ê¤ÎÉüµ¢Àï¤ËÄ©¤ó¤ÀÄ«ÁÒÌ¤Íè¡Ê£³£²¡Ë¤Ï¡¢Á°¥Õ¥§¥¶¡¼µé²¦¼Ô¤ÎÎëÌÚÀéÍµ¡Ê£²£µ¡Ë¤Ë¾¡Íø¤·¡¢£²Ç¯¤Ö¤ê¤Î¾¡Íø¤ÇÉü³è¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£¥±¥¬¤Ë¤è¤êÄ«ÁÒ¤È¤ÎºÆÀï¤ò·ç¾ì¤·¤¿Ê¿ËÜÏ¡¤Ï¡¢¥á¡¼¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î²òÀâ¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿¡£Ä«ÁÒÀï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î´¶ÁÛ¤òÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡ÖÎëÌÚÀéÍµ¤¬²¿¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤«Ææ¡£Î©¤Á¤Ë¤¤¤¯Æ°ºî¤¬Á´Á³¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Ä«ÁÒÌ¤Íè¤ÏÁ´Á³¶¯¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¤ÖÁ³¤È¤·¤¿É½¾ð¤Ç¸ì¤Ã¤¿¡££±²ó¤Ï¥´¥ó¥°¤«