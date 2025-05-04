Image: Raymond Wong / Gizmodo US ÆüËÜ¤ÏGW¤Ç¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯¥½¥ï¥½¥ï¥Û¥ï¥Û¥ï¤·¤¿¥à¡¼¥É¤ÎÃæ¤ÇÈ¯É½¤µ¤ì¤¿CMF Nothing¤Î¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤È¥¤¥ä¥Û¥ó¤Î¿·¥â¥Ç¥ë¡£¥¤¥ä¥Û¥ó¤Ï¡¢Buds 2¡¦Buds 2a¡¦Buds 2 Plus¤È3¤Ä¤â¥ê¥ê¡¼¥¹¤Ç¤¹¡£CMF¤Ï¡¢¥¬¥¸¥§¥Ã¥È³¦¤Î¥µ¡¼¥É¥¦¥§¡¼¥Ö¤È¤â¸À¤ï¤ì¤ëNothing¤Î»ÐËå¥Ö¥é¥ó¥É¡£¥á¥¤¥ó¤ÎNothing¤è¤ê¤â¤ª¼êº¢¤Ê¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤¬Ì¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤ª¼êº¢CMF¤«¤é¡¢¥¤¥ä¥Õ¥©¥ó¤¬°ìµ¤